Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Азербайджане выявлены еще 58 случаев заражения коронавирусом, вылечились 32 человека

Общество Материалы 22 ноября 2022 16:38 (UTC +04:00)
В Азербайджане выявлены еще 58 случаев заражения коронавирусом, вылечились 32 человека

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 58 случаев заражения коронавирусом, 32 человека вылечились, двое - скончались, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 824 033 случая заражения коронавирусной инфекцией, 813 785 человек вылечились, 9 975 – скончались, число активных больных составляет 273.

За последние сутки в стране проведены 2 314 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 361 245.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

В Азербайджане выявлены еще 58 случаев заражения коронавирусом, вылечились 32 человека
В Азербайджане выявлены еще 58 случаев заражения коронавирусом, вылечились 32 человека
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости