В Азербайджане выявлены еще 58 случаев заражения коронавирусом, вылечились 32 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 58 случаев заражения коронавирусом, 32 человека вылечились, двое - скончались, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 824 033 случая заражения коронавирусной инфекцией, 813 785 человек вылечились, 9 975 – скончались, число активных больных составляет 273.

За последние сутки в стране проведены 2 314 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 361 245.

(Перевод: Нубар Кулузаде)