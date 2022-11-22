БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 428 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 112, вторую - 76, три и более - 195, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 45 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 919 197. Первую дозу вакцины получили 5 391 980, вторую - 4 873 292, три и более - 3 390 250, бустерную дозу после положительного результата теста - 263 675 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)