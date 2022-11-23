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Стартовал проект “Show Me Azerbaijan” (ФОТО)

Общество Материалы 23 ноября 2022 11:27 (UTC +04:00)
Стартовал проект “Show Me Azerbaijan” (ФОТО)

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По инициативе Евразийского Регионального Центра Молодежного Форума Организации Исламского Сотрудничества (ЕРЦ Молодежного Форума ОИС) в рамках проекта “Show Me Azerbaijan” (Покажи мне Азербайджан) начался визит ряда известных иностранных блогеров в Азербайджан, который продлится до 27 ноября. Сначала блогеры, представляющие более 10 стран, в частности, из США, Франции, Испании, Индонезии, Казахстана, Турции и Египта были приняты главой аппарата Государственного Историко-Архитектурного Заповедника «Ичеришехер» Реадом Касумовым, который рассказал им об исторической значимости этой местности. Гости, ознакомившись с достопримечательностями заповедника Ичеришехер, получили о них соответствующую информацию.

Затем для иностранных блогеров были проведены презентации, посвященные карабахской теме. Председатель Фонда Возрождения Карабаха Азербайджанской Республики Рахман Гаджиев рассказал участникам о понятии урбицид (насилие над городом), слайдами показал состояние культурных памятников до и после армянской оккупации, а также о проделанных восстановительных работах (реставрация памятника Узеира Гаджибекова, восстановление Музей ковров (Шуша), крепости Шахбулаг и тд.) и о создании умных парков за последнее время.

Фотограф с мировым именем Реза Дегхати показал фотографии о разрушениях, которые он снимал во время своих поездок в разные регионы Карабаха, а также поделился своими впечатлениями с блогерами.

Представитель Агентства Туризма Азербайджана Нурай Ахмедова рассказала о достопримечательностях Азербайджана, о потенциале и маршрутных путях туризма, о правилах въезда в страну для иностранных граждан, в частности, о международном проекте «Традиционная культура еды» (Slow food), участником которого является Азербайджан.

Следует отметить, что иностранные блогеры в течение вчерашнего дня подготовили видео-репортажи и поделились ими в социальных сетях.

Целями этой проекта (Show Me Azerbaijan – Лагерь международных блогеров в городе Шуша) является ознакомление иностранных блогеров с природой Карабаха, с культурными памятниками и историческими местностями, в частности, с культурном наследием, подтверждающем принадлежность города Шуша к Азербайджану, с разрушением населенных пунктов и культурных памятников в результате армянской оккупации, а также с проведением восстановительных работ после освобождения Карабаха.

Следует отметить, что в течение прошедших двух лет были успешно проведены аналогичные мероприятия по инициативе ЕРЦ Молодежного Форума ОИС. В рамках проекта “Show Me Azerbaijan” 13 блогеров из 8 стран, 3 известных видеоблогеров из США и Алжира в прошлом году посетили освобожденные земли и распространили видеорепортажи о разрушенных домах и культурных памятниках в Карабахе на своих ютуб-каналах, по которым было более 7 миллионов просмотров. Одним из целей проекта является увеличение просмотров видеорепортажей до конца сего года.

Стартовал проект “Show Me Azerbaijan” (ФОТО)
Стартовал проект “Show Me Azerbaijan” (ФОТО)
Стартовал проект “Show Me Azerbaijan” (ФОТО)
Стартовал проект “Show Me Azerbaijan” (ФОТО)
Стартовал проект “Show Me Azerbaijan” (ФОТО)
Стартовал проект “Show Me Azerbaijan” (ФОТО)
Стартовал проект “Show Me Azerbaijan” (ФОТО)
Стартовал проект “Show Me Azerbaijan” (ФОТО)
Стартовал проект “Show Me Azerbaijan” (ФОТО)
Стартовал проект “Show Me Azerbaijan” (ФОТО)
Стартовал проект “Show Me Azerbaijan” (ФОТО)
Стартовал проект “Show Me Azerbaijan” (ФОТО)
Стартовал проект “Show Me Azerbaijan” (ФОТО)
Стартовал проект “Show Me Azerbaijan” (ФОТО)
Стартовал проект “Show Me Azerbaijan” (ФОТО)
Стартовал проект “Show Me Azerbaijan” (ФОТО)
Стартовал проект “Show Me Azerbaijan” (ФОТО)
Стартовал проект “Show Me Azerbaijan” (ФОТО)
Стартовал проект “Show Me Azerbaijan” (ФОТО)
Стартовал проект “Show Me Azerbaijan” (ФОТО)
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