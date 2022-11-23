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В Баку проходит контрольная тренировка участниц 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике (ФОТО)

Общество Материалы 23 ноября 2022 12:35 (UTC +04:00)
В Баку проходит контрольная тренировка участниц 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку проходит контрольная тренировка в преддверии 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике, сообщает в среду Trend.

25-27 ноября клуб "Оджаг Спорт" проведет 1-й Международный кубок "Оджаг" по художественной гимнастике. Представительницы 13 стран выступят в Баку на первом международном мероприятии спортивного клуба "Оджаг".

В соревнованиях примут участие гимнастки 2007-2016 годов рождения, они выступят как в индивидуальной программе, так и в групповых упражнениях.

Trend представляет читателям фоторепортаж с контрольной тренировки воспитанниц клуба "Оджаг Спорт", которые примут участие в предстоящем Международном кубке.

В Баку проходит контрольная тренировка участниц 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку проходит контрольная тренировка участниц 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку проходит контрольная тренировка участниц 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку проходит контрольная тренировка участниц 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку проходит контрольная тренировка участниц 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку проходит контрольная тренировка участниц 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку проходит контрольная тренировка участниц 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку проходит контрольная тренировка участниц 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку проходит контрольная тренировка участниц 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку проходит контрольная тренировка участниц 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку проходит контрольная тренировка участниц 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку проходит контрольная тренировка участниц 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку проходит контрольная тренировка участниц 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку проходит контрольная тренировка участниц 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку проходит контрольная тренировка участниц 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку проходит контрольная тренировка участниц 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку проходит контрольная тренировка участниц 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку проходит контрольная тренировка участниц 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку проходит контрольная тренировка участниц 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку проходит контрольная тренировка участниц 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку проходит контрольная тренировка участниц 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку проходит контрольная тренировка участниц 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку проходит контрольная тренировка участниц 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку проходит контрольная тренировка участниц 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку проходит контрольная тренировка участниц 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку проходит контрольная тренировка участниц 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку проходит контрольная тренировка участниц 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку проходит контрольная тренировка участниц 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку проходит контрольная тренировка участниц 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку проходит контрольная тренировка участниц 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку проходит контрольная тренировка участниц 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку проходит контрольная тренировка участниц 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку проходит контрольная тренировка участниц 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку проходит контрольная тренировка участниц 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку проходит контрольная тренировка участниц 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку проходит контрольная тренировка участниц 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку проходит контрольная тренировка участниц 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку проходит контрольная тренировка участниц 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку проходит контрольная тренировка участниц 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку проходит контрольная тренировка участниц 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку проходит контрольная тренировка участниц 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку проходит контрольная тренировка участниц 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку проходит контрольная тренировка участниц 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку проходит контрольная тренировка участниц 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку проходит контрольная тренировка участниц 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку проходит контрольная тренировка участниц 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку проходит контрольная тренировка участниц 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку проходит контрольная тренировка участниц 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку проходит контрольная тренировка участниц 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку проходит контрольная тренировка участниц 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку проходит контрольная тренировка участниц 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку проходит контрольная тренировка участниц 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку проходит контрольная тренировка участниц 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку проходит контрольная тренировка участниц 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку проходит контрольная тренировка участниц 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку проходит контрольная тренировка участниц 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку проходит контрольная тренировка участниц 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку проходит контрольная тренировка участниц 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку проходит контрольная тренировка участниц 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку проходит контрольная тренировка участниц 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку проходит контрольная тренировка участниц 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку проходит контрольная тренировка участниц 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку проходит контрольная тренировка участниц 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку проходит контрольная тренировка участниц 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку проходит контрольная тренировка участниц 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку проходит контрольная тренировка участниц 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку проходит контрольная тренировка участниц 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку проходит контрольная тренировка участниц 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку проходит контрольная тренировка участниц 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку проходит контрольная тренировка участниц 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку проходит контрольная тренировка участниц 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку проходит контрольная тренировка участниц 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку проходит контрольная тренировка участниц 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку проходит контрольная тренировка участниц 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку проходит контрольная тренировка участниц 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку проходит контрольная тренировка участниц 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку проходит контрольная тренировка участниц 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку проходит контрольная тренировка участниц 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике (ФОТО)
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