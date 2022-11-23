Завтра в Баку будет до 16 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, ночью и утром местами туман, порывистый северо-западный ветер днем сменится южным.

Об этом сообщили в среду Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 9-12, днем - 14-17, в Баку ночью - 10-12, днем - 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 765 до 762 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70 процентов.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков, ночью и утром туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-12, днем - 15-20 градусов тепла, в горах ночью 2-7, днем – 7-12 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)