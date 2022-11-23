Мечтаю завоевать награды Международного кубка "Оджаг" – юная гимнастка

БАКУ /Trend/ - Мечтаю завоевать награды 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике, который пройдет в Баку 25-27 ноября.

Об этом сказала в среду Trend юная спортсменка, воспитанница клуба "Оджаг Спорт" Гюллюзар Шарифова.

Отметим, что на прошедшем совсем недавно, 19-20 ноября, в Тбилиси международном турнире "II New Look Cup" Гюллюзар Шарифова завоевала три награды – "золото" за композицию с обручем и две "бронзы" - в многоборье и упражнении без предмета.

"Пять лет занимаюсь художественной гимнастикой, участвовала в нескольких соревнованиях, в том числе и в международном турнире "II New Look Cup" в Грузии. Подготовка к нему была немного сложной, но я рада, что достойно выступила и завоевала три награды, среди которых и "золото". На турнире немного волновалось, ведь там выступало много участниц из разных стран, но я справилась с волнением и смогла хорошо выступить", - отметила юная спортсменка.

Гимнастка добавила, что с нетерпением ждет следующих соревнований - 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике.

"Сейчас готовлюсь к Кубку, много тренируюсь, внимательно слушаю все наставления тренера. Мечтаю завоевать награды Кубка, надеюсь, что у меня все получится", - сказала девятилетняя спортсменка.