В комплексе Дворца Ширваншахов состоялась презентация книги «Гурама» (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 22 ноября 2022 года в рамках «Национального фестиваля Гурама» в комплексе Дворца Ширваншахов состоялась презентация книги «Гурама».

На церемонии открытия председатель правления Администрации Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» Шахин Сеидзаде тепло поприветствовал гостей и затронул ценность искусства гурама. В церемонии открытия также приняли участие вице-президент по коммуникациям и внешним связям и компании bp Бахтияр Асланбейли, заведующий отделом международных связей Фонда Гейдара Алиева, депутат Солтан Мамедов и фотожурналист Реза Дегати, которые также выступили с речью об истории искусства гурама и мерах, предпринимаемых для распространения этого вида искусства.

В основу книги на двух языках «Гурама», автором которой является директор музейного центра «Ичеришехер», доктор философии по искусствоведению Амина Маликова вошли исследования, освещающие различные аспекты создания и развития азербайджанского искусства гурама.

В это же время состоялось открытие выставки.

Следует отметить, что в 2022 году впервые в нашей стране прошёл Национальный фестиваль гурама, организованный Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер», Исполнительной власти города Баку, Министерством культуры, Министерством науки и образования.