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Задержаны 9 граждан Пакистана, пытавшихся нарушить границу на российском направлении - ГПС Азербайджана (ФОТО) (Дополнено)

Общество Материалы 23 ноября 2022 16:27 (UTC +04:00)

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Дополнено (первая версия опубликована в 16:11)

БАКУ /Trend/ - 21 ноября в 05:50 на территории пограничной заставы отряда "Худат" Пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, расположенной вблизи села Самурчай Хачмазского района, были задержаны девять граждан Пакистана, пытавшихся нарушить государственную границу Азербайджанской Республики в направлении Российской Федерации.

Об этом в среду сообщили Trend в ГПС.

Согласно информации, в ходе расследования было установлено, что задержанные официально прибыли в Азербайджан, а затем намеревались, нарушив государственную границу, перейти на территорию Российской Федерации, а оттуда отправиться в одну из европейских стран.

Оперативно-следственные мероприятия по выявлению и нейтрализации канала нелегальной миграции продолжаются.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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