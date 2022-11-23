БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 446 человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 130, вторую - 90, три и более - 211, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 35 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 919 663. Первую дозу вакцины получили 5 392 110, вторую - 4 873 382, три и более - 3 390 461, бустерную дозу после положительного результата теста - 263 710 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде)