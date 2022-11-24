Состоится Международная Научная Конференция на тему «Новый взгляд на современные вызовы нефрологии»

23 декабря 2022 года Научно-Практическим и Учебным Центром Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета, Центральным Таможенным Госпиталем, «EGİS Pharmaceuticals PLC» и ООО «Асент» будет совместно организована Международная Научная Конференция на тему «Новый взгляд на современные проблемы нефрологии».

На конференции будут представлены 11 презентаций в 3-х панелях «Современные клинические аспекты нефрологии», «Частые проблемы гемодиализа» и «Новый взгляд на дискуссионные темы нефрологии». Презентации будут представлены местными и международными высококвалифицированными экспертами в соответствующей области, также будут даны ответы на вопросы аудитории и организованы панельные дискуссии.

В целях обеспечения доступности для всех конференция пройдет в гибридном формате. Согласно программе, конференция предназначена для врачей и резидентов по специальностям нефролог, уролог, эндокринолог, гематолог, терапевт, кардиолог, инфекционист, анестезиолог-реаниматолог, ревматолог, врач скорой и неотложной помощи, онколог.

Каждый участник, выполнивший 80 процентов программы, получит 8 баллов НМО и сертификат.

Конференция пройдет очно в отеле Holiday Inn с перерывами на чай и 1 обед, а также дистанционно на платформе ZOOM. Участие в конференции платное!

Оплата за очное участие для врачей составляет 50 АЗН, а для резидентов 30 АЗН. Оплата за дистанционное участие составляет 20 AZN.

Регистрация ОБЯЗАТЕЛЬНА, так как количество мест ограничено!

Для получения дополнительной информации Вы можете перейти по ссылке: https://customshospital.az/23-dekabr-nefrologiyada-muasir-cagirislara-yeni-baxis/#gsc.tab=0

Линк для регистрации: https://forms.gle/JoP18UrcWeyEWEes5