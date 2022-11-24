В сфере медиа необходим новый концептуальный подход - Кямран Гасанов

БАКУ /Trend/ - В сфере медиа необходим новый концептуальный подход.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал заведующий сектором по работе со СМИ отдела по работе с неправительственными организациями и коммуникации Администрации Президента Кямран Гасанов на презентации платформы E-köşk, организованной Агентством по развитию медиа Азербайджана в партнерстве с Центром анализа медиа.

Он отметил, что в современный период печатные медиа столкнулись с трудностями.

"В Азербайджане они связаны с рекламой и распространением. За последний период в сфере печатных медиа произошли изменения. Сильные медиа современной эпохи должны адаптироваться к цифровым технологиям", - сказал Гасанов.

Отметим, что целью создания платформы E-Köşk является повышение экологической и экономической устойчивости печатных медиа, содействие цифровизации традиционных медиа, ускорение перехода к информационному обществу.

(Перевод: Фидан Мустафаева)