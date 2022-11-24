Прошла презентация платформы цифрового вещания газет и журналов E-Köşk (ВИДЕО) (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:36)

БАКУ /Trend/ - 24 ноября прошла презентация платформы цифрового вещания газет и журналов E-Köşk, организованная Агентством по развитию медиа Азербайджана в партнерстве с Центром анализа медиа.

Как сообщает в четверг Trend, вначале на мероприятии прозвучал Государственный гимн, минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов.

Выступая со вступительной речью, исполнительный директор Агентства по развитию медиа Азербайджана Ахмед Исмайлов отметил, что платформа E-köşk разработана с учетом потребностей и современных тенденций, связанных с модернизацией глобальной информационной среды, широким применением передовых технологий в области медиа и другими инновациями. Посредством этой платформы читатели смогут не только быть в курсе последних событий в стране, но и пользоваться цифровым архивом.

Заведующий сектором по работе со СМИ отдела по работе с неправительственными организациями и коммуникации Администрации Президента Кямран Гасанов сказал, что в рамках проводимых реформ в сфере медиа необходимо обеспечить поддержку организации подписки и реализации печатной продукции, стимулировать внедрение новых информационно-коммуникационных технологий и инноваций в области медиа, повышать экономическую независимость субъектов медиа.

Затем состоялась панельная сессия на тему «Традиционные печатные медиа в цифровую эпоху: современные читательские навыки и перспективы трансформации». Модератор панельной сессии - депутат, главный редактор газеты Azernews Севиль Микаилова отметила, что платформа E-köşk будет способствовать развитию читательских навыков в обществе, цифровизации традиционных медиа.

Выступая на сессии, председатель председатель Совета печати Азербайджана Рашад Меджид отметил, что данная платформа является инновационным шагом для повышения экономической устойчивости субъектов печатных медиа, адаптации традиционных печатных медиа к цифровой среде.

В своем выступлении главный специалист общественного объединения «Центр анализа медиа» Юнис Оруджев сказал, что создание платформы E-köşk посодействует развитию печатных медиа наравне с онлайн-медиа с точки зрения технических возможностей.

Главный редактор газеты «Каспий» Ильхам Гулиев и главный редактор газеты «Республика» Гумбат Мусаев подчеркнули в своих выступлениях, что платформа сделает традиционные печатные медиа более доступными для всех, позволит читателям пользоваться регулярно обновляемой информационной базой.

Затем начальник отдела проектов поддержки медиа Агентства по развитию медиа Ляман Искендерова выступила с презентацией, отражающей преимущества, охват и цели платформы.

Были продемонстрированы руководство по использованию платформы E-köşk, разработанной при поддержке компании Mass Solution, а также видеоролики о редакциях, создавших аккаунты на платформе до настоящего времени.

Новость обновляется