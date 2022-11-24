Завершено обновление сайтов газет - Ахмед Исмайлов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - С ответственностью можно сказать, что процесс обновления сайтов газет, являющийся неотъемлемым элементом многопланового процесса конвергенции, уже завершен.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана Ахмед Исмайлов на презентации цифровой платформы газет и журналов E-köşk.

Он отметил, что со второй половины 2021 года Агентство развития медиа применило новый механизм поддержки газет, который должен привести к качественным изменениям. «Уже прошло некоторое время с внедрения нового механизма господдержки, и можно говорить о первых результатах. Принципиальные изменения, модернизация проявляются в отношении всех газет и их одноименных веб-сайтов, включая шесть ежедневных, десять еженедельных газет, поддерживаемых агентством. Ряд газет перешел с традиционного формата А3 на формат В2 в новом оформлении, большинство газет уже издаются в полноцветном виде. У нас есть такие печатные медиа, чье оформление принципиально изменилось, они отказались от старых форм. Можно с ответственностью сказать, что процесс обновления сайтов газет, являющийся неотъемлемым элементом многогранного процесса конвергенции, уже завершен. Агентство развития медиа Азербайджана выдвинуло развитие сайтов газет в качестве обязательства в общем пакете поддержки и выделило на это единовременные средства, а также продолжает оказывать ежемесячную поддержку. Сайты большинства наших газет были либо обновлены, либо кардинально изменены. В результате мы можем сказать, что сайты газет не отстают от онлайн-медиа, и напротив, могут отличаться с точки зрения производства значимого контента», - сказал Исмайлов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)