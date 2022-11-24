За последние 4 месяца в Кяльбаджаре и Лачине обнаружено более 1000 мин армянского производства

БАКУ /Trend/ - На Кяльбаджарском и Лачинском направлениях границы между Азербайджаном и Арменией было обнаружено и обезврежено 1 119 мин, а на территории Карабахского экономического района - 1 609 мин, произведенных в Армении в 2021 году (всего 2 728).

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана в связи с новым фактом обнаружения мин армянского производства на территории Азербайджана и продолжающейся минной угрозой.

«Согласно информации министерства обороны Азербайджанской Республики, в северном направлении высоты Сарыбаба обнаружены 350 противопехотных мин типа PMN-Э, произведенных в Армении в 2021 году, которые установлены армянскими вооруженными формированиями, все еще не выведенными с территории Азербайджана», - говорится в сообщении ведомства.

(Перевод: Фидан Мустафаева)