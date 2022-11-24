До сих пор в направлении высоты Сарыбаба обнаружены 1300 противопехотных мин (ФОТО) (Дополнено)

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ЛАЧИН /Trend/ - До сих пор в направлении высоты Сарыбаба обнаружены 1300 противопехотных мин.

Как сообщает в четверг Карабахское бюро Trend, об этом сегодня сказал полковник-лейтенант азербайджанской армии Джавид Джаббаров, информируя военных атташе, находящихся с визитом в Лачине.

Отметим, что 21 ноября в северном направлении высоты Сарыбаба в Лачинском районе был обнаружен участок, заминированный армянскими вооруженными формированиями. В результате проведенных на территории мероприятий по разминированию были обезврежены 350 противопехотных мин типа PMN-Э, произведенных в Армении в 2021 году.

(Перевод: Нубар Кулузаде)