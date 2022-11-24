В Анкаре состоялась презентация книг, изданных PASHA Life совместно с издательством «IRS Publishing House» (ФОТО)

21-23 ноября в Университете Анкары, Университете Хаджи Байрам Вели и Национальной библиотеке при Президенте Турецкой Республики были представлены книги «Салам, Азербайджан!» и «Черная книга Карабаха» на турецком языке, изданные в рамках совместного сотрудничества PASHA Life и IRS Publishing House.

Во время торжественных мероприятий, проводимые 3 дня, помимо презентации упомянутых книг, была проведена выставка, состоящая из фотографий, отражающих культуру, историю и искусство Азербайджана, а также была представлена ​​насыщенная национальная музыкальная программа.

После церемонии открытия на мероприятиях выступили посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов, главный советник президента Турции Ялчин Топчу, председатель PASHA Life Нияз Исмаилов, главный редактор издательского дома «IRS Publishing House» Муса Марджанлы, член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Айгюн Аттар, а также другие официальные лица и ректоры университета. В качестве гостей на мероприятиях присутствовали представители посольства Азербайджана в Анкаре, видная интеллигенция, влиятельные лица, ректоры вузов, профессора, преподаватели, студенты и другие гости.

Нияз Исмаилов, председатель ОАО «PASHA Life Insurance» и Муса Марджанлы, главный редактор издательского дома «IRS Publishing House», в своих выступлениях рассказали о том, что представленные книги и журналы предоставят читателям обширную информацию о реалиях Азербайджана, а также проинформировали об идее и процессе создания книг. Посол Азербайджана в братской стране Рашад Мамедов выступил с речью и отметил важность представления турецкой общественности книг, изданных на турецком языке об истории и культуре Азербайджана.

PASHA Life и издательство «IRS Publishing House» подарили библиотеке большое количество книг, связанных с Азербайджаном, на мероприятии, состоявшемся 23 ноября в Национальной библиотеке при Президенте Турецкой Республики.

Следует отметить, что в «Черной книге Карабаха» говорится об ущербе, нанесенном природе, имуществу, историческим памятникам и культурным образцам Карабаха, являющегося неотъемлемой частью Азербайджана, в результате оккупации Арменией, а книга «Салам, Азербайджан!» посвящена общей истории и культуре Азербайджана.

Упомянутые книги созданы в рамках проекта серии «IRS-Наследие», совместно реализуемого ОАО «PASHA Life Insurance» и «IRS Publishing House» с 2013 года.