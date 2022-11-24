БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 397 человек, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 93, вторую - 76, три и более - 182, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 46 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 920 060. Первую дозу вакцины получили 5 392 203, вторую - 4 873 458, три и более - 3 390 643, бустерную дозу после положительного результата теста - 263 756 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде)