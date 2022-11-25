Азербайджанские гимнасты завоевали награды на Всемирных соревнованиях среди возрастных групп в Болгарии

БАКУ /Trend/ - 24 ноября азербайджанские гимнасты Тофиг Алиев и Магсуд Махсудов завоевали награды Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг), проходящих в Софии (Болгария) 23-26 ноября, сообщили Trend в Федерации гимнастики Азербайджана.

Тофиг Алиев, выступивший в прыжках на акробатической дорожке, завоевал серебряную медаль среди гимнастов в возрастной категории 17-21 лет.

У Магсуда Махсудова "бронза" в прыжках на батуте в возрастной категории 15-16 лет.

Отметим, что 23 ноября в ходе соревнований азербайджанский гимнаст Али Нифталиев завоевал "серебро" в программе прыжков на батуте в возрастной категории 13-14 лет, а выступающие в программе синхронных прыжков на батуте в возрастной категории 11-12 лет Аммар Бахшалиев и Фархад Мустафаев завоевали "бронзу".