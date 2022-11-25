Началось пленарное заседание парламента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Началось пленарное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, в повестку заседания включены 19 вопросов:

1. Законопроект "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год" (второе чтение).

2. Законопроект "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2023 год" (второе чтение).

3. Законопроект "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2023 год" (второе чтение).

4. Законопроект "О прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2023 год" (второе чтение).

5. Законопроект "О пороге критерия нуждаемости в Азербайджанской Республике на 2023 год " (второе чтение).

6. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение).

7. Законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение).

8. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О трудовых пенсиях" (второе чтение).

9. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О социальном страховании" (второе чтение).

10. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О государственной пошлине" (второе чтение).

11. Законопроект о внесении изменений в Миграционный кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение).

12. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О социальных льготах" (второе чтение).

13. Законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение).

14. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О медицинском страховании" (второе чтение).

15. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О бюджетной системе" (второе чтение).

16. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О безналичных расчетах" (второе чтение).

17. Законопроект об утверждении Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и Организацией Объединенных Наций по образованию, науке и культуре о проведении с 14 по 17 марта 2023 года VII Международной конференции министров и высших должностных лиц, ответственных за физическую культуру и спорт (MINEPS VII), а также связанных с ней заседаний".

18. Законопроект об утверждении Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и Кабинетом министров Кыргызской Республики "О создании азербайджано-кыргызского Фонда развития".

19. Законопроект об утверждении Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и Кабинетом министров Кыргызской Республики "О сотрудничестве в области карантина растений".

(Перевод: Фидан Мустафаева)