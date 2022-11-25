Уникальная возможность для регионов Азербайджана: Агентство инноваций и цифрового развития запускает общенациональный проект цифровой грамотности (ФОТО)

Степень доступности технологического прогресса и вариативность возможностей для получения знаний в данной области, является основным критерием продуктивного развития отрасли в целом. Радиус охвата цифровой грамотности в каждой стране, претендующей на ведущую роль в сфере ИКТ, по сути, можно назвать мерилом реального потенциала кадровой базы. Именно поэтому масштабный проект «На пути к цифровому Азербайджану», инициированный Агентством инноваций и цифрового развития в рамках стипендиальной программы Technest, станет ещё одним большим и уверенным шагом на пути к становлению обширного национального кадрового ИКТ-ресурса.

Так, впервые в истории страны молодые люди, проживающие в регионах, приобретут возможность получить профессиональное образование с последующим трудоустройством в области цифровых технологий, не выезжая за пределы своего города. Проект «На пути к цифровому Азербайджану», стартовавший 24 ноября, охватит 60 городов Азербайджана, где молодёжи будет предоставлена возможность получить стипендию и пройти обучение по 50 специальностям в сфере ИКТ.

Таким образом, предоставляющая возможность бесплатно изучать информационно-коммуникационные технологии стипендиальная программа Technest, начавшая свою деятельность в сентябре 2021 года, теперь доступна во всех регионах страны.

Следует отметить, что в рамках проекта «На пути к цифровому Азербайджану» сотрудники стипендиальной программы Technest проводят выездные встречи в регионах и обучают молодежь цифровой грамотности, а кандидатов, серьезно заинтересованных в ИКТ, сразу же направляют на соответствующие тестовые экзамены. В ходе первой встречи с молодежью, состоявшейся 24 ноября в городе Мингячевир, 20 участников успешно сдали, организованные в этот день, пробные экзамены и стали обладателями стипендии Technest.

Помимо этого, в рамках официальных встреч в Мингячевире состоялись плодотворные обсуждения с главой исполнительной власти города и профессорско-преподавательским составом Мингячевирского Государственного университета. В ходе бесед были обсуждены возможности целевого использования городской инновационной инфраструктуры в сфере ИКТ, а также представлены предложения по созданию научно-исследовательской лаборатории в Мингячевирском Государственном университете, в котором обучается 3700 студентов.

Фатима Алекперова — руководитель стипендиальной программы Technest, в связи с вышеупомянутым проектом сказала следующее:

«Наша основная цель в реализации проекта «На пути к цифровому Азербайджану» состоит в том, чтобы объединить молодых людей, которые хотят получить профессиональное образование в области ИКТ, но остаются в стороне от таких возможностей, в связи с финансовыми или социальными проблемами. Также речь идёт о той молодёжи, которая хочет получить квалификацию в этой отрасли, но не знает с чего и как начать. В том числе, программа нацелена на поддержку людей, желающих расти в качестве профессиональных менторов, и поощрение их дальнейшего преподавания в отдаленных районах.

Общей и самой важной задачей данного начинания является проведение массовых информационных кампаний среди молодежи Азербайджана с целью создания в стране квалифицированного банка кадров в сфере ИКТ».

В настоящее время у стипендиальной программы Technest уже 600 выпускников, 200 из которых за время обучения смогли трудоустроиться в ведущие компании страны. Отметим, что до конца 2023 года стипендии Technest получат еще 2000 молодых людей.

Агентство инноваций и цифрового развития в целях профессиональной и эффективной организации учебного процесса программы Technest сотрудничает с 9-ю ведущими образовательными центрами страны, специализирующимися в области ИКТ, что позволяет предоставить студентам максимально передовые знания в данной области.