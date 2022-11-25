Включение в пакет ОМС тех или иных заболеваний должно рассматриваться соответствующими ведомствами - Самир Шарифов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Вопрос о включении лечения тех или иных заболеваний в пакет обязательного медицинского страхования (ОМС) должен рассматриваться в первую очередь соответствующими ведомствами.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов в ходе обсуждения госбюджета-2023 на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Министр отметил, что в настоящее время ведется работа по совершенствованию законодательства в связи с бюджетом, разрабатывается Бюджетный кодекс.

"В ближайшие годы планируется принять меры по более широкому отражению расходов внебюджетных фондов в государственном бюджете", - сказал он.

Отметим, что в ходе обсуждений госбюджета депутаты предложили включить в пакет ОМС онкологические и другие заболевания.

(Перевод: Фидан Мустафаева)