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Началась работа по строительству школ в Зангилане, Кяльбаджаре и Джебраиле

Общество Материалы 25 ноября 2022 16:00 (UTC +04:00)
Началась работа по строительству школ в Зангилане, Кяльбаджаре и Джебраиле

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Началась работа по строительству школ в Зангилане, Кяльбаджаре и Джебраиле.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал сегодня министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев в ходе брифинга для представителей медиа.

Он отметил, что строительство школ в Шуше и Физули будет завершено к началу следующего учебного года.

«Также начнутся работы по проектированию других школ. Будет создана самая современная и хорошо оснащенная инфраструктура», - сказал Амруллаев.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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