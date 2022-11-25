БАКУ /Trend/ - Началась работа по строительству школ в Зангилане, Кяльбаджаре и Джебраиле.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал сегодня министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев в ходе брифинга для представителей медиа.

Он отметил, что строительство школ в Шуше и Физули будет завершено к началу следующего учебного года.

«Также начнутся работы по проектированию других школ. Будет создана самая современная и хорошо оснащенная инфраструктура», - сказал Амруллаев.

(Перевод: Фидан Мустафаева)