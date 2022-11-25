В Шуше состоялся мастер класс для международных блогеров (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Как сообщалось, по инициативе Евразийского Регионального Центра Молодежного Форума Организации Исламского Сотрудничества (ЕРЦ Молодежного Форума ОИС) в рамках проекта “Show Me Azerbaijan” (Покажи мне Азербайджан) блогеры, представляющие более 10 стран, в частности, из США, Франции, Испании, Индонезии, Казахстана, Турции и Египта совершили визит в город Шуша.

Ведущий специалист Государственного Заповедника города Шуша Исмаил Исмаилов встретил гостей и рассказал им об истории и культурных памятниках города, а также о героизме азербайджанской армии во время его освобождения. Затем блогеры посетили расстрелянные монументы, Дом известной азербайджанской поэтессы Хуршидбану Натаван, мавзолей великого азербайджанского поэта Вагиф, дома известных карабахских беков, также побывали в Джыдыр-дюзу. Иностранные блогеры поделились своими впечатлениями о Шуше в ютуб каналах.

Известный американский блогер Дуглас Бернард в своем ютуб канале выразил свое сожаление по поводу разрушенных городов и высказал свою уверенность в скором их восстановлении. Блогер из Египта Амр Аль-Агизи отметил, что дома в Физули и Шуше были разрушены в результате последней войны, Физули превратился в «город духов». Блогеры из Индонезии и Казахстана Диска Реша Путра и Асель Ахметова в частности, проинформировали своих подписчиков о заминированных территориях. Испанская блогерша Марина Гомез назвала Шушу «городом великих музыкантов и поэтов Азербайджана» и выразила свое восхищение от природы этого города.

В рамках второй части программы в Шуше Д.Бернард провел мастер классы для других блогеров. Он рассказал о значимости блогерства в современном мире, о своем опыте в этой области, а также сделал презентацию о программе «Show Me Azerbaijan”, о ее роли в распространении истины об Азербайджане и Карабахе, о повышении интереса к этому проекту в последнее время. Представитель ЕРЦ Молодежного Форума ОИС Айдан Багирли выступила с презентацией о деятельности Центра, о проводимых международных проектах, в частности, о его роли в укреплении солидарности среди мусульманской молодежи.

Целями этой проекта (Show Me Azerbaijan – Лагерь международных блогеров в городе Шуша) является ознакомление иностранных блогеров с природой Карабаха, с культурными памятниками и историческими местностями, в частности, с культурном наследием, подтверждающем принадлежность города Шуша к Азербайджану, с разрушением населенных пунктов и культурных памятников в результате армянской оккупации, а также с проведением восстановительных работ после освобождения Карабаха.

Следует отметить, что в течение прошедших двух лет были успешно проведены аналогичные мероприятия по инициативе ЕРЦ Молодежного Форума ОИС. В рамках проекта “Show Me Azerbaijan” 13 блогеров из 8 стран, 3 известных видеоблогеров из США и Алжира в прошлом году посетили освобожденные земли и распространили видеорепортажи о разрушенных домах и культурных памятниках в Карабахе на своих ютуб-каналах, по которым было более 7 миллионов просмотров. Одной из целей проекта является увеличение просмотров видеорепортажей до конца сего года.