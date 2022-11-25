БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошел 561 человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 150, вторую - 139, три и более - 235, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 37 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 920 621. Первую дозу вакцины получили 5 392 353, вторую - 4 873 597, три и более - 3 390 878, бустерную дозу после положительного результата теста - 263 793 человека.

(Перевод: Фидан Мустафаева)