Взойти на пьедестал почета Международного кубка "Оджаг" – большое счастье - золотая медалистка соревнований

БАКУ /Trend/ - Взойти на пьедестал почета 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике в Баку - большое счастье.



Об этом сказала в пятницу Trend юная спортсменка Ягмур Гасанова - победительница соревнований в программе упражнений без предмета среди гимнасток 2016 года рождения.

"Мы с тренером много готовились к этим соревнованиям. Было немного сложно, но я рада, что на соревновании смогла показать все, чему научилась в художественной гимнастике. Сегодня немного волновалась, но мне помогла поддержка тренера и болельщиков. Когда подбадривают, говорят, что все получится, это усиливает веру в себя. Думаю, завоеванная медаль Кубка "Оджаг" станет важным толчком для моих будущих успехов", - сказала юная гимнастка, представляющая клуб "Оджаг Спорт".



Отметим, что 25-27 ноября клуб "Оджаг Спорт" проводит 1-й Международный кубок "Оджаг" по художественной гимнастике. В соревнованиях, организованных в Национальной арене гимнастики в Баку, принимают участие представительницы 13 стран. Юные гимнастки 2007-2016 годов рождения выступают как в индивидуальной программе, так и в групповых упражнениях.