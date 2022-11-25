Подготовка к Международному кубку "Оджаг" в Баку была интенсивной – казахстанский тренер

БАКУ /Trend/ - Подготовка моих воспитанниц к Международному кубку "Оджаг" по художественной гимнастике в Баку была интенсивной.

Об этом сказала в пятницу Trend тренер из Казахстана Мария Еркинбеккызы.

Тренер отметила, что прилетела в Баку из Алматы вместе с воспитанницами спортивного клуба "Mariya".

"Мы впервые участвуем в соревнованиях, организованных в Баку. Зал Арены гимнастики красивый, большой, выступать здесь очень приятно. Подготовка к соревнованиям в течение двух последних месяцев была напряженной. Безусловно, подобные турниры очень важны, основное – это обретение соревновательного опыта", - сказала она.

По словам Марии Еркинбеккызы, на соревнования в Баку приехали пять представительниц спортклуба "Mariya" 2013-2016 годов рождения.

"Надеюсь, на следующих соревнованиях в Баку мы выступим в более расширенном составе. Организация Международного кубка "Оджаг" очень хорошая, нам нравится абсолютно все. Хочу пожелать успехов всем участницам соревнований", - добавила казахстанский тренер.

Отметим, что 25-27 ноября клуб "Оджаг Спорт" проводит 1-й Международный кубок "Оджаг" по художественной гимнастике. В соревнованиях, организованных в Национальной арене гимнастики в Баку, принимают участие представительницы 13 стран. Юные гимнастки 2007-2016 годов рождения выступают как в индивидуальной программе, так и в групповых упражнениях.