Усиленная подготовка к Международному кубку "Оджаг" дала хороший результат – победительница соревнований по художественной гимнастике

БАКУ /Trend/ - Усиленная подготовка к 1-му Международному кубку "Оджаг" по художественной гимнастике в Баку дала хороший результат.

Об этом сказала в пятницу Trend победительница соревнований в упражнениях с обручем среди гимнасток 2014 года рождения Лала Новрузова.

"Мне нравится выступать в Национальной арене гимнастики, уже три раза участвовала в соревнованиях, организованных здесь. Каждый раз испытываю чувство большого воодушевления, так как в Арене проходили крупные международные соревнования, тут выступали звезды художественной гимнастики. Международный кубок "Оджаг", организованный здесь, проходит замечательно, столько спортсменок соревнуется, каждая старается хорошо выступить. Думаю, у всех от соревнований останутся только положительные эмоции. И, безусловно, у меня, ведь я завоевала золотую награду", - сказала воспитанница Бакинской школы гимнастики.

Отметим, что 25-27 ноября клуб "Оджаг Спорт" проводит 1-й Международный кубок "Оджаг" по художественной гимнастике. В соревнованиях, организованных в Национальной арене гимнастики в Баку, принимают участие представительницы 13 стран. Гимнастки 2007-2016 годов рождения выступают как в индивидуальной программе, так и в групповых упражнениях.