Рады принимать на Международном кубке "Оджаг" в Баку представительниц художественной гимнастики из разных стран – директор соревнований

БАКУ /Trend/ - Мы первый раз проводим Международный кубок "Оджаг" и рады принимать в Азербайджане представительниц художественной гимнастики из разных стран мира.

Об этом сказала в пятницу Trend директор соревнований 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике Лала Магеррамова.

"Организационный комитет Международного кубка "Оджаг" стремится, чтобы соревнования прошли на высоком уровне, чтобы все гости, участники остались довольны. Мы хотим сделать Международный кубок "Оджаг" ежегодным, и думаю, у нас получится. Ведь интерес к соревнованию среди юных гимнасток большой, и это, безусловно, нас радует", - отметила она.

Лала Магеррамова подчеркнула, что ежегодно столица Азербайджана принимает масштабные соревнования по художественной гимнастике.

"Ежегодно Баку принимает этап Кубка мира по художественной гимнастике. Так, очередной Кубок пройдет у нас в следующем году 21–23 апреля, а 17- 21 мая состоится чемпионат Европы по художественной гимнастике. Мы приглашаем всех болельщиков посетить Национальную арену гимнастики и сталь свидетелями захватывающих по своей красоте выступлений спортсменок. В этих соревнованиях участвуют грации высокого уровня, звезды художественной гимнастики. А Международный кубок "Оджаг" мы организовали для совсем юных гимнасток, которые тренируются в клубах. Верим, что участие в нем станет импульсом для их будущих достижений в гимнастике", - сказала она.

По словам директора соревнований, проведение подобных международных турниров имеет важное значение, особенно учитывая значительный перерыв, который был ввиду ограничений из-за пандемии коронавируса.

"В тот сложный период было нелегко удержать интерес детей, все тренировались дома. И Международный кубок "Оджаг", проводимый среди юных спортсменок, важен для развития, популяризации гимнастики. Выражаю признательность родителям детей за доверие, за то, что приводят детей в спорт", - добавила она.

Лала Магеррамова подчеркнула, что Азербайджан на кубке "Оджаг" представляют воспитанницы не только столичных, но и региональных клубов. Это свидетельствует о развитии художественной гимнастики и огромном интересе к ней в регионах.

Отметим, что 25-27 ноября клуб "Оджаг Спорт" проводит 1-й Международный кубок "Оджаг" по художественной гимнастике. В соревнованиях, организованных в Национальной арене гимнастики в Баку, принимают участие представительницы 13 стран. Гимнастки 2007-2016 годов рождения выступают как в индивидуальной программе, так и в групповых упражнениях.