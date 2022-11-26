Минобороны Азербайджана опровергло ложь армянской стороны

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская армия не открывала огонь по позициям армянских подразделений.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в заявлении министерства обороны Азербайджана.

"Информация, распространенная армянской стороной о якобы обстреле подразделениями азербайджанской армии в ночь с 25 на 26 ноября из стрелкового оружия различного калибра позиций подразделений вооруженных сил Армении полностью ложная и не отражает действительность. Категорически опровергаем эту информацию, распространяемую министерством обороны Армении", - говорится в заявлении министерства.

(Перевод: Нубар Кулузаде)