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Минобороны Азербайджана опровергло ложь армянской стороны

Общество Материалы 26 ноября 2022 11:13 (UTC +04:00)
Минобороны Азербайджана опровергло ложь армянской стороны

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БАКУ /Trend/ - Азербайджанская армия не открывала огонь по позициям армянских подразделений.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в заявлении министерства обороны Азербайджана.

"Информация, распространенная армянской стороной о якобы обстреле подразделениями азербайджанской армии в ночь с 25 на 26 ноября из стрелкового оружия различного калибра позиций подразделений вооруженных сил Армении полностью ложная и не отражает действительность. Категорически опровергаем эту информацию, распространяемую министерством обороны Армении", - говорится в заявлении министерства.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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