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В Баку проходит второй день соревнований 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике

Общество Материалы 26 ноября 2022 11:19 (UTC +04:00)
В Баку проходит второй день соревнований 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике

Читайте Trend в

Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку проходит второй день соревнований 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике, сообщает в субботу Trend.

25-27 ноября клуб "Оджаг Спорт" проводит 1-й Международный кубок "Оджаг" по художественной гимнастике. Участницами соревнований являются 317 гимнасток, представляющих 13 стран, от Азербайджана - более 200 гимнасток.

Спортсменки в возрастных категориях 2007-2016 годов рождения выступают как в индивидуальной программе, так и в групповых упражнениях.

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