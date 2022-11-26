В Зангилане продолжается строительство четырех ГЭС - Вахид Гаджиев (ФОТО)(Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - На территории Зангиланского района продолжается строительство четырех гидроэлектростанций.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал 25 ноября специальный представитель Президента Азербайджана в Зангиланском районе Вахид Гаджиев во время встречи, организованной Фондом возрождения Карабаха между представителями ведущих компаний, являющихся донорами и партнерами Фонда, и общественностью.

На встрече на тему "Устойчивое развитие и реинтеграция освобожденных территорий" состоялся обмен мнениями о роли бизнеса в процессе возрождения Карабаха, развитии сотрудничества между бизнесом, обществом и государственными структурами в этой области и по другим вопросам.

Вахид Гаджиев отметил, что восстановительные и строительные работы на освобожденных от оккупации территориях продолжаются быстрыми темпами.

"На освобожденных от оккупации территориях проводятся масштабные восстановительно-строительные работы, реализуются крупные инфраструктурные проекты. Одним из реализованных проектов является Зангиланский международный аэропорт, торжественное открытие которого состоялось с участием Президента Ильхама Алиева и Президента Реджепа Тайипа Эрдогана в день освобождения Зангилана от оккупации. Это очень большое событие не только для Зангилана, но и для всего региона. Как известно, в рамках ”Большого возвращения" в село Агалы уже переселены 326 человек. Создаются условия для населения, реализуются инфраструктурные объекты, решаются вопросы трудоустройства. В настоящее время ведутся работы по размещению здесь малых предпринимателей.

Кроме того, на территории Зангиланского района продолжается строительство четырех гидроэлектростанций. Ожидается, что строительство железной дороги Горадиз-Агбенд будет завершено к концу следующего года",-отметил он.

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