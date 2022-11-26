Счастлива быть в числе медалистов 1-го Международного кубка "Оджаг" – юная спортсменка

БАКУ /Trend/ - Счастлива быть в числе медалистов 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике.

Об этом сказала в субботу Trend бронзовый призер соревнований Хазра Гасымлы.

Юная спортсменка заняла третье место на соревнованиях в программе упражнений без предмета среди гимнасток 2015 года рождения.

"Рада завоеванной награде, тем более, что кубок "Оджаг" проходит впервые. Недавно я также участвовала в международном турнире в Грузии, где выиграла "серебро" и две "бронзы". Признаться, на соревнованиях в Баку волнуюсь больше, наверное потому, что на родине всегда хочется выступить лучше", - отметила воспитанница клуба "Оджаг Спорт".

Хазра Гасымлы добавила, что участие в Международном кубке "Оджаг" подарило ей много позитивных эмоций.

Отметим, что 25-27 ноября клуб "Оджаг Спорт" проводит 1-й Международный кубок "Оджаг" по художественной гимнастике. Участницами соревнований являются 317 гимнасток, представляющих 13 стран, от Азербайджана - более 200 гимнасток.

Спортсменки в возрастных категориях 2007-2016 годов рождения выступают как в индивидуальной программе, так и в групповых упражнениях.