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Завтра в Баку будет до 14 градусов тепла

Общество Материалы 27 ноября 2022 14:55 (UTC +04:00)
Завтра в Баку будет до 14 градусов тепла

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БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в течение дня будет преимущественно без осадков, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана.

К вечеру северо-западный ветер сменится северо-восточным. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 10-12 градусов тепла, в Баку ночью 10-12, днем 12-14 градусов тепла. Атмосферное давление составит 766 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80 процентов.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в основном ночью и вечером. Ожидается, что местами дожди будет интенсивным, а в высокогорных районах пойдет снег. Временами возможен туман. Восточный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 5-9, днем 11-16 градусов тепла, в горах ночью от 2 до 3 градусов мороза, днем 4-8 градусов тепла.

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