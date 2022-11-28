Завершился визит в Агдам азербайджанских исследователей из Ирана, ныне проживающих во Франции (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Завершился визит в Агдам уроженцев Тебриза, ныне проживающих во Франции азербайджанских исследователей, действующих в сфере защиты прав иранских азербайджанцев, сообщает в понедельник Карабахское бюро Trend.

Председатель Комитета защиты прав человека "Эрк" Жаля Тебризли и правозащитник, писатель-исследователь Машалла Резми ознакомились с последствиями армянского вандализма, разрушенными домами, а также с процессом строительства новых многоэтажных жилых домов.

Затем они посетили комплекс "Имарет" Панахали хана, могилу Хуршудбану Натаван, Агдамскую Джума-мечеть и Аллею шехидов.

Араз Иманов, сотрудник специального представительства Президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением города Шуша), ознакомил делегацию с генеральным планом Агдама и проинформировал о проводимых работах по созиданию.

На 29 ноября запланирован визит делегации в города Шуша и Физули.

(Перевод: Нубар Кулузаде)