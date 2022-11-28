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В Азербайджане выявлены еще 13 случаев заражения коронавирусом, вылечились 20 человек

Общество Материалы 28 ноября 2022 16:36 (UTC +04:00)
В Азербайджане выявлены еще 13 случаев заражения коронавирусом, вылечились 20 человек

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 13 случаев заражения коронавирусом, 20 человек вылечились, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 824 245 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 813 996 человек вылечились, 9 976 – скончались, число активных больных составляет 273.

За последние сутки в стране проведены 652 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 371 423.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

В Азербайджане выявлены еще 13 случаев заражения коронавирусом, вылечились 20 человек
В Азербайджане выявлены еще 13 случаев заражения коронавирусом, вылечились 20 человек
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