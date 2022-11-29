Мониторинг и контроль поведения водителей

БАКУ/Trend/ - Беспечный, а порой и опасный стиль вождения, пренебрежение правилами дорожного движения, превышение скорости на участках с ограниченным скоростным режимом – большинство компаний ежедневно сталкивается с подобной практикой, которая может повлиять не только на внутренний регламент компании, но и привести к серьёзному ДТП. Компании ищут решение, которое позволило бы им улучшить манеру вождения сотрудников, отвечающих за перевозку грузов.

Решения от GPS.AZ помогают выявлять опасные привычки вождения, такие как превышения скорости или резкое торможение, и позволяют компании обеспечить безопасность жизни, транспортных средств и перевозимых грузов, а также снизить штрафы и расход топлива.

При установке GPS-трекера на автомобили программное обеспечение GPS.AZ собирает данные с трекеров и генерирует их вместе с отчётами Eco Driving. Основным элементом решения является специальное приложение, основанное на анализе поведения водителя. Приложение помогает систематизировать и анализировать превышение скорости, резкое ускорение, торможение и повороты, дорожно-транспортные происшествия, штрафы и показатели Eco Driving — инструмента, помогающего оценить работу водителя. Решение оценивает навыки вождения на основе штрафных баллов за такие нарушения, как превышение скорости, ненужное ускорение, резкое торможение и ускорение в повороте.

Приложение генерирует оценочные карточки водителей, которые содержат информацию об авариях, превышении скорости и других нарушениях. Клиент получает эти данные по электронной почте, а также подробные отчёты о манере вождения и любых нарушениях в пределах или за пределами определенной геозоны.

Компания GPS.AZ уже 15 лет на рынке Азербайджана предлагает инновационные решения по автоматизации и контролю в сфере GPS, M2M и IoT. На сегодняшний день у компании, являющейся лидером на рынке Азербайджана по объёму абонентской базы, подключено 20000 единиц транспорта.