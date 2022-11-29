БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 398 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 108, вторую - 48, три и более - 196, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 46 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 921 785. Первую дозу вакцины получили 5 392 645, вторую - 4 873 832, три и более - 3 391 410, бустерную дозу после положительного результата теста - 263 898 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)