В Азербайджане выявлены еще 49 случаев заражения коронавирусом, вылечились 50 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 49 случаев заражения коронавирусом, 50 человек вылечились, двое - скончались, передает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 824 337 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 814 103 человека вылечились, 9 980 – скончались, число активных больных составляет 254.

За последние сутки в стране проведены 1 784 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 375 442.

(Перевод: Нубар Кулузаде)