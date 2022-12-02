Проводится работа в связи с учреждением азербайджано-турецкого университета - министерство (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Ведутся работы в связи с учреждением азербайджано-турецкого университета.

Об этом сообщили в пятницу в министерстве науки и образования Азербайджана в ответ на запрос Trend.

Было отмечено, что после состоявшегося в декабре 2021 года визита в Азербайджан делегации во главе с председателем Совета по высшему образованию Турции Эролом Озваром в эту страну по его приглашению состоялся 15-17 марта 2022 года визит делегации во главе с министром науки и образования Азербайджана Эмином Амруллаевым.

В ходе визита были проведены обсуждения прав и обязательств сторон по учреждению азербайджано-турецкого университета.

Отметим, что в Турции действуют 204 университета, в Азербайджане - 51.

(Перевод: Фидан Мустафаева)