Специалист-эксперт минздрава Азербайджана Кямран Салаев об основных причинах возникновения эпилепсии

Специалист-эксперт минздрава Азербайджана, невролог Кямран Салаев ответил на самые актуальные вопросы об эпилепсии, поступающие в аккаунты министерства в соцсетях

- Кямран муаллим, давайте начнем с вопроса о том, что такое эпилепсия и каковы симптомы заболевания?

- Эпилепсия – заболевание головного мозга, характеризующееся повторяющимися эпилептическими припадками. Наиболее характерное проявление заболевания – повторяющиеся приступы с одновременным нарушением двигательных, чувствительных и психических функций. Припадки могут иметь форму как незначительных провалов в памяти или мышечных спазмов, так и тяжелых, продолжительных конвульсий. Припадки могут также различаться по частоте, от менее одного раза в год до нескольких раз в день.

Характерные признаки приступов изменчивы и зависят от того, в каком участке мозга начинается нарушение и как далеко оно распространяется. Могут иметь место временные симптомы, такие как, например, потеря ориентации или сознания, а также нарушения движения, ощущений (включая зрение, слух и вкус), настроения или других когнитивных функций.

Хотя эпилептические приступы могут быть спровоцированы различными факторами, обычно они носят спонтанный характер.

- Хотелось бы узнать об основных причинах возникновения эпилепсии...

- Условно все формы эпилепсии можно разделить на две большие группы - на врожденный (идиопатический) и приобретенный (симптоматический). Термин «идиопатический» означает неизвестную причину данной патологии, то есть у пациента с идиопатической эпилепсией причина эпилепсии не связана с каким-либо другим известным заболеванием (например, с травмой головы, опухолью или воспалительным заболеванием головного мозга). Естественно, идиопатические эпилепсии не беспричинны. Известно, что большую роль в развитии идиопатических эпилепсий играют генетические (наследственные) факторы.

Чтобы понять связь между эпилепсией и наследственностью, необходимо рассмотреть несколько важных вопросов. Прежде всего следует знать, что диагностика наследственной патологии является сложным и трудоемким процессом. Генетические механизмы болезни большинства идиопатических эпилепсий и тип их наследования не так просты, как принципы наследования некоторых других признаков (например, группы крови, цвета глаз и др). То есть отсутствие эпилепсии у родителей больного не может отрицать роль наследственности в этиологии болезни. Напротив, у большинства людей, страдающих идиопатической эпилепсией, в семье нет других носителей болени. Помимо этого, несмотря на то, что генетические факторы играют важную роль в возникновении идиопатической эпилепсии, влияние окружающей среды также имеет большое значение. При большинстве идиопатических эпилепсий наследуется не сама эпилепсия, а определенная предрасположенность к возникновению болезни. Симптоматическая эпилепсия вызывается другими известными заболеваниями головного мозга. Многие заболевания, поражающие головной мозг, могут спровоцировать симптоматическую эпилепсию. В целом, поражение головного мозга имеют разнообразную природу и включает в себя различные заболевания (от гипоксии при рождении у младенца до кровоизлияния в мозг у пожилого человека, от энцефалита у ребенка до тяжелой черепно-мозговой травмы у молодого человека). Все приобретенные и неприобретенные заболевания могут вызывать эпилепсию путем повреждения мозговой ткани, и будут относиться к группе симптоматических эпилепсий.

У некоторых пациентов удается установить точную причину, а у других можно предположить, что эпилепсия имеет генетическую (наследственную) основу. Однако необходимо признать, что иногда невозможно найти четкую причину, доказывающую наличие у больного симптоматической эпилепсии, а с другой стороны, описание эпилептических припадков не соответствует идиопатической эпилепсии.

- Как можно диагностировать эпилепсию?

- В целом, для того, чтобы поставить диагноз «эпилепсия» следует исследовать все возможные причины ее возникновения. Следует знать, что в настоящее время нет метода диагностики эпилепсии, который мог бы со стопроцентной точностью показать у всех больных наличие или отсутствие эпилепсии.

Диагностирование эпилепсии подразумевает ряд процедур, которые обычно включают электроэнцефалографию (ЭЭГ), компьютерную томографию (КТ) и/или магнитно-резонансную томографию (МРТ). Данные методы позволяют врачу выявить причину эпилепсии, а также определить тип приступа.

Электроэнцефалография является наиболее часто используемым методом при обследовании пациентов с подозрением на эпилепсию и с наличием приступов. ЭЭГ-исследование проводится с целью обнаружить эпилептическую активность, определить ее форму, частоту и локализацию. У большинства больных эпилепсией при ЭЭГ-исследовании выявляют те или иные структурные изменения в головном мозге, характерные для этого заболевания. Несмотря на тот факт, что ЭЭГ не является подтверждающей диагноз проверкой, ее результаты чрезвычайно важны, для того, чтобы понять вид заболевания у конкретного пациента и назначить ему подходящее лечение.

Среди других обследований следует отметить магнитно-резонансную томографию. МРТ показывает структуру вещества мозга. При помощи магнитно-резонансной томографии можно диагностировать наличие эпилепсии, а также выявить вероятную причину развития заболевания. Например, склероз гиппокампа (напоминает по форме морского конька), выявляемый в ходе МРТ, можно рассматривать как подтверждение эпилепсии.

Некоторые виды эпилепсии проходят совершенно без осложнений. Однако есть такие виды болезни, которые несмотря на лечение, приводят к серьезным осложнениям. В целом, большинство людей, страдающих эпилепсией, живут активной жизнью, работают, отдыхают, занимаются спортом и являются полноценными членами общества.

- Хотелось бы узнать о правилах оказания первой помощи при приступе эпилепсии...

- Внезапно возникший приступ эпилепсии может стать причиной падения и травмы. Люди, находящиеся рядом с больным, должны быть готовыми принять все необходимые меры для предотвращения травм. В первую очередь больного следует положить на бок. Устраните горячие, острые и твердые предметы, которые могут травмировать человека во время приступа. Помогите ему расположиться в безопасном месте с максимальным комфортом. Если человек упал на пол, необходимо по возможности смягчить падение человека, подложите что-то мягкое под голову, чтобы избежать травмы головы. Не пытайтесь насильно остановить приступ, удержать ноги или руки человека, иначе это может привести к травмам. Нельзя переносить и двигать человека во время приступа.

Существует ряд ошибочных действий, которые могут нанести существенный вред пострадавшему и которые ни в коем случае нельзя предпринимать, желая помочь. Так, есть устоявшийся стереотип, что больному во время эпилептического приступа необходимо вставить что-нибудь между зубов. Обычно в качестве подходящего предмета называют ложку или ключи. Следует знать, что попытка разжать челюсти может повредить зубы и закончиться переломом нижней челюсти. Также эта мера чревата травмами и для тех, кто хочет оказать первую помощь: челюсти сжимаются с такой силой, что больной эпилепсией может откусить палец, которым ему хотят открыть рот.

Следует также знать, что во время приступа эпилепсии пострадавший находится в беспамятстве. Поэтому задайте несколько простых вопросов, ответы на которые помогут вам оценить уровень сознания (Как вас зовут? Где мы находимся? Какое сегодня число и день?).

- На что следует обратить внимание людям, страдающим эпилепсией?

- Сосредоточив внимание на основных факторах, провоцирующих приступы, можно уменьшить их количество. Прежде всего, необходимо принимать противоэпилептические препараты строго по графику, составленному лечащим врачом. Многие люди с эпилепсией подвержены нарушениям ритма сна, а бессонница приводит к судорогам. Поэтому пациентам с эпилепсией важно соблюдать режим дня и иметь качественный и достаточный сон.