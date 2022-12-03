30 ноября компания Improtex Motors представила совершенно новую модель BMW 7 Серии и новый BMW X7 в Азербайджане (ФОТО/ВИДЕО)

BMW ведет сегмент роскоши в новую эру, которая будет определяться инновациями в области устойчивого развития и цифровизации. С новым BMW 7 серии самый успешный в мире производитель автомобилей премиум-класса создает перспективные способы получать удовольствие от вождения, непревзойденный комфорт на дальних расстояниях и первоклассные цифровые возможности. Центральное место в этой интерпретации занимает BMW i7. Полностью электрический седан класса люкс является полностью интегрированным членом семейства моделей и наглядно демонстрирует, как эксклюзивный опыт вождения и максимальное ощущение благополучия на борту могут сочетаться с непоколебимой приверженностью принципам устойчивого развития.

Смена поколений на вершине модельного ряда BMW связана с новым определением роскоши, которое фокусируется на человеке и его личном отношении, потребностях и эмоциях. В дополнение к присутствию, элегантности и эксклюзивному качеству премиум-класса, существует прогрессивный подход, характеризующийся инновациями, которые непосредственно улучшают пользовательский опыт, широкие возможности подключения и стандартную устойчивость автомобиля. Таким образом, новый BMW 7-й серии был разработан для удовлетворения потребностей современной целевой группы, которая считает себя приверженной ответственному подходу к решению задач и рассматривает личную мобильность как способ испытать уникальные моменты в повседневной жизни.

Благодаря неподражаемому сочетанию эксклюзивности, превосходной динамики, роскошной вместительности и универсальности BMW X7 быстро превратился в самую успешную модель BMW в классе люкс. И теперь уникальный профиль самого большого автомобиля Sports Activity Vehicle (SAV) был отточен до значительного эффекта благодаря обширным усовершенствованиям дизайна, в первую очередь визуально эффектной передней части, а также обновленному спортивному пакету M, легкосплавным колесам размером до 23 дюймов (впервые на заводе BMW) и систему управления/управления iDrive последнего поколения, включая изогнутый дисплей BMW и операционную систему BMW 8. Новый BMW X7 также поставляется с еще более расширенным набором стандартного оборудования, дополнительным водителем вспомогательные системы и новейшая технология мягкого гибрида 48 В для трех предлагаемых вариантов двигателя.

Новый BMW X7 является центральной фигурой в продолжающемя ориентир на самые эксклюзивные сегменты модельного ряда премиального автопроизводителя. Новый X7 будет производиться на заводе BMW Group в Спартанбурге, центре компетенций по моделям BMW X в американском штате Южная Каролина. Запуск на мировой рынок нового BMW X7 начнется в августе 2022 года.

Новый BMW 7 серии сочетает в себе современный стиль, в котором основное внимание уделяется основным элементам дизайна экстерьера и интерьера. В дизайне передней части автомобилей BMW в сегменте «люкс» преобладают черты, типичные для бренда, но сохраняется чёткое различие между этими моделями и другими моделями BMW. Инновационные функции, такие как экран BMW “Theater Screen”, мультисенсорная система BMW iDrive с операционной системой последнего поколения BMW 8, а также изогнутый дисплей BMW и помощник по маневрированию для автоматической парковки и маневрирования, подчеркивают прогрессивный характер роскошного седана. В дополнение к повышенному уровню комфорта и уникальной автомобильной развлекательной системе, опция “Executive Lounge” для задних пассажиров с оптимизированным положением наклона сиденья и новой отделкой салона BMW “Individual” кожей “Merino”/кашемировой шерстью предлагает новаторский путь к максимальному комфорту в автомобиле.

Спустя 45 лет после дебюта BMW 7 серии, седьмое поколение моделей выходит на сцену как самый передовой и инновационный автомобиль в сегменте люкс. В то же время новое издание захватывает воображение общей согласованностью дизайна, не имеющей себе равных ни у одного конкурента. Таким образом, BMW 7 серии снова стал символом инновационной силы BMW Group.

Мировая премьера нового BMW 7 серии в апреле 2022 года и его выход на глобальный рынок в ноябре 2022 года являются ключевыми вехами в наступлении текущей модели бренда в сегменте роскоши.

Благодаря своему универсальному набору навыков самая большая модель BMW X убеждает как элегантностью на дороге, так и внедорожными способностями. Обширные изменения дизайна еще более ярко подчеркивают визуальную эксклюзивность самой большой модели BMW X. Действительно, его дизайн еще яснее, чем когда-либо, подчеркивает статус нового BMW X7 как одной из флагманских моделей бренда. Передняя часть новой конструкции повторяет характерные элементы дизайна BMW, такие как сдвоенные фары и решетка радиатора BMW. В своей новой интерпретации эти функции подчеркивают вертикальную посадку автомобиля и усиливают его присутствие на дороге.

Разделенные фары дебютируют в новом BMW X7. Горизонтальные светодиодные элементы, установленные выше в передней части, содержат габаритный огонь, дневные ходовые огни и указатели поворота. Расположенные под ними светодиодные блоки для фар ближнего и дальнего света создают впечатление, что они отступают на задний план благодаря своему темному корпусу и глубокому расположению в переднем бампере, и выходят на первый план только при активации. Новые адаптивные матричные светодиодные фары с неослепляющим дальним светом и адаптивным распределением света теперь также обеспечивают функциональность передних противотуманных фар с их автоматическим освещением в плохую погоду.

Неброское каскадное освещение двух элементов решетки радиатора BMW придает передней части нового BMW X7 экстравагантное ощущение как в неподвижном состоянии, так и в движении. Решетка радиатора BMW «Iconic Glow» входит в стандартную комплектацию топового BMW X7 M60i xDrive (расход топлива в смешанном цикле: 12,9–12,1 л/100 км [21,9–23,3 миль на галлон]; выбросы CO2: 292–274 г/км). в цикле WLTP; цифры в цикле NEDC: –) и будут предлагаться в качестве опции для других вариантов модели.

В задней части подчеркивается прогрессивный стиль чрезвычайно тонких световых блоков, которые теперь имеют трехмерную скульптуру. Элегантная хромированная планка, соединяющая задние фонари нового BMW X7, заключена в изящную стеклянную крышку.

Опциональный новый пакет M Sport еще ярче подчеркивает динамические характеристики BMW X7. А характерные для M элементы дизайна экстерьера и интерьера также чётко подчеркивают характеристики BMW X7 M60i xDrive. Окраску M Marina Bay Blue металлик можно заказать исключительно для модели BMW M. Еще одна новинка в цветовой гамме кузова — Sparkling Copper Grey металлик. 20-дюймовые легкосплавные диски входят в стандартную комплектацию нового BMW X7. Топовая модель и автомобили с пакетом M Sport поставляются с 21-дюймовыми легкосплавными дисками M. Опциональные 23-дюймовые легкосплавные диски впервые доступны на заводе для модели BMW.

Новый BMW 7 серии был разработан с нуля для особо требовательных целевых групп в условиях глобального рынка. Это также отражено в портфолио приводных систем для конкретного рынка, которое включает эксклюзивные предложения для Китая — самого важного региона сбыта компании — и дизельную модель для Европы.

Новое поколение роскошных седанов BMW открывает совершенно новое измерение вместительности. В отличие от своих предшественников, новый BMW 7 серии будет доступен во всем мире исключительно как модель с длинной колесной базой, которая максимально увеличивает пространство в задней части салона. Различные грани его характера определяются использованием конкретных конструктивных особенностей и вариантов системы привода. Новый модельный ряд BMW 7 серии также включает в себя модели брендов BMW i и BMW M, которые позволяют выделить множество характеристик — от элегантных, современных и устойчивых до выразительных, спортивных и динамичных.

Новый BMW 7 серии теперь впервые предлагает выбор двигателей внутреннего сгорания, подключаемых гибридных систем и полностью электрического привода. Степень разнообразия портфеля систем привода основана на недавно разработанной гибкой архитектуре автомобиля и является выражением глобальной стратегии модели для новой версии BMW 7 серии. Это позволяет BMW Group учитывать индивидуальные потребности клиентов, факторы инфраструктуры и правовые нормы на всех соответствующих автомобильных рынках по всему миру. Первоначально на рынке Европы будет представлен только BMW i7. В США, Китае и других отдельных регионах продаж при запуске на рынок будут предлагаться две модели в дополнение к полностью электрическому варианту, каждая из которых оснащена бензиновым двигателем и технологией мягкого гибрида 48V.

Ожидается, что гибридные варианты нового BMW 7 серии появятся на многих рынках с начала 2023 года. Среди них будет первая модель BMW M с рядным шестицилиндровым бензиновым двигателем и подключаемой гибридной системой привода. Вариант модели с дизельным двигателем и технологией мягкого гибрида 48V будет добавлен в модельный ряд в Европе сразу после выхода на рынок. Другие варианты полностью электрического BMW i7, в том числе будущий топовый BMW i7 M70 xDrive, будут доступны на более позднем этапе.

Как и все его предшественники, новый BMW 7 серии будет производиться на заводе BMW Group в Дингольфинге. Крупнейшее производственное предприятие компании в Европе будет сочетать традиции с будущим, а также является центром передового опыта BMW Group по производству компонентов для электропривода. Там же будет производиться высокоинтегрированная система электропривода и высоковольтная батарея BMW i7. Автомобили с двигателями внутреннего сгорания, подключаемыми гибридными системами и полностью электрическими приводами будут сходить с одной производственной линии в Дингольфинге. Помимо полностью электрического BMW iX и нового BMW 7-й серии, здесь также производятся роскошные спортивные автомобили BMW 8-й серии и модели BMW 5-й серии.

Комфорт и безопасность в новом BMW X7 дополнительно повышаются за счёт значительно расширенного набора автоматизированных систем вождения и парковки. Новые функции включают в себя расширенный набор функций, предлагаемых системой предупреждения о лобовом столкновении, которая теперь также снижает опасность столкновения с велосипедистами, пешеходами или встречными транспортными средствами при повороте. Если указан дополнительный активный круиз-контроль с функцией “Stop&Go”, автоматические функции ограничения скорости, контроля маршрута и распознавания сигналов светофора также будут включены. Также новой является функция предупреждения о выходе, которая предупреждает пассажиров о риске столкновения при открытии двери.

Стандартный помощник при парковке также включает камеру помощи при движении задним ходом. На автомобилях с опциональным помощником по парковке “Professional” помощник заднего хода теперь может взять на себя управление автомобилем на расстоянии до 200 метров. А новый “Trailer Assistant” упрощает выполнение маневров задним ходом при буксировке прицепа. Новый помощник по маневрам может запоминать маневры на расстоянии до 200 метров каждый. Когда автомобиль в следующий раз прибывает в запомненную начальную точку, помощник по маневрированию сможет выполнять все задачи, необходимые для завершения маневра, управляя акселератором, тормозами и рулевым управлением, а также переключая передачу для движения вперед или назад. Во время выполнения автоматизированного маневра водитель может сосредоточиться на наблюдении за окружением автомобиля.

О компании Improtex Motors

ООО Improtex Motors является дочерней компанией холдинга Improtex Group. Компания Improtex Motors была учреждена в 1998 году и благодаря своей профессиональной деятельности смогла добиться доверия и уважения партнеров и клиентов. Компания Improtex Motors является официальным импортером автомобилей BMW, Rolls-Royce, MINI, Alpina, бренда BMW i, мотоциклов BMW и японского бренда YAMAHA, достойно представляя на азербайджанском автомобильном рынке все новинки модельного ряда этих брендов. В настоящее время у компании есть 3 салона продаж и сервисный центр, оснащённый новейшим оборудованием и полностью отвечающий корпоративным стандартам немецкого концерна.