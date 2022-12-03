На освобожденных территориях Азербайджана проведены встречи с военнослужащими (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министерство обороны совместно с Государственным комитетом по работе с религиозными организациями проводит мероприятия в целях пропаганды национально-духовных ценностей в Азербайджанской Армии, сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

В соответствии с утвержденным планом совместных мероприятий на 2022 год, с участием военнослужащих Управления по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению Главного управления по личному составу, а также группы представителей Комитета на освобожденных от оккупации территориях были проведены встречи с военнослужащими.

На встречах были проведены обстоятельные беседы на такие темы, как «Сохранение национально-духовных ценностей на основе идеологии азербайджанства общенационального лидера Гейдара Алиева», «Роль ислама в воспитании молодежи», «Свобода совести в законодательстве Азербайджана и государственно-религиозные отношения», даны ответы на интересующие военнослужащих вопросы.

Личному составу было рассказано о роли национально-духовных ценностей в военно-патриотическом воспитании молодежи, защите её от пагубных привычек и важности проводимых в этом направлении просветительских мероприятий.