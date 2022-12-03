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В минкультуры Азербайджана произведено новое назначение

Общество Материалы 3 декабря 2022 12:18 (UTC +04:00)
В минкультуры Азербайджана произведено новое назначение

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В министерстве культуры Азербайджана произведено новое назначение.

Как сообщили в субботу в министерстве в ответ на запрос Trend, приказом министра Анара Керимова обязанности начальника отдела снабжения и имущества министерства временно возложены на заместителя начальника отдела Эльмира Агаева.

Напомним, что ранее по статье 179.4 УК АР (присвоение, или растрата) был арестован Илькин Насибов, занимавший должность начальника отдела снабжения и имущества министерства культуры, а заместитель министра Эльнур Алиев был освобожден от занимаемой должности.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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