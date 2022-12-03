В минкультуры Азербайджана произведено новое назначение

БАКУ /Trend/ - В министерстве культуры Азербайджана произведено новое назначение.
Как сообщили в субботу в министерстве в ответ на запрос Trend, приказом министра Анара Керимова обязанности начальника отдела снабжения и имущества министерства временно возложены на заместителя начальника отдела Эльмира Агаева.
Напомним, что ранее по статье 179.4 УК АР (присвоение, или растрата) был арестован Илькин Насибов, занимавший должность начальника отдела снабжения и имущества министерства культуры, а заместитель министра Эльнур Алиев был освобожден от занимаемой должности.
(Перевод: Фидан Мустафаева)