БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 268 человек, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 89, вторую - 36, три и более - 124, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 19 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 924 089. Первую дозу вакцины получили 5 393 329, вторую - 4 874 481, три и более - 3 392 224, бустерную дозу после положительного результата теста - 264 055 человек.