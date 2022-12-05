Студенты Бакинской высшей школы нефти заняли 1-е место на национальном этапе 47-го Международного студенческого чемпионата по программированию (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Студенты Бакинской высшей школы нефти (БВШН) одержали победу в ¼ финала 47-го Международного студенческого чемпионата по программированию - ICPC (XVIII Чемпионат Азербайджана). В настоящее время они представляют Азербайджан на Открытом чемпионате Южного Кавказа.

Команда BHOS1 Бакинской высшей школы нефти заняла 1-е место на национальном этапе конкурса, в котором приняли участие 39 команд из 12 высших учебных заведений Азербайджана (каждая команда состоит из трех студентов и руководителя команды). Команда BHOS1 была награждена дипломом I степени. Команды BHOS7 и BHOS3 получили дипломы II и III степени соответственно.

Команду BHOS1 представляют студенты 2 курса специальности «Информационная безопасность» Раван Гасымзаде, Салех Исаев и студент 2 курса специальности «Компьютерная инженерия» Эмин Оруджев. В состав команды BHOS7 входят студенты 3 курса специальности «Информационная безопасность» Надир Искандаров, Али Магеррамли и студент 4 курса специальности «Информационная безопасность» Нихад Алиев. В состав команды BHOS3 входят студенты 2 курса специальности «Информационная безопасность» Александр Андреевич Кривич, Эльнур Бадалов и студент 2 курса специальности «Химическая инженерия» Мустафакамал Мусаев. Руководителем команд является Рамиль Шукуров, старший преподаватель кафедры автоматизации процессов.

Команды BHOS1 и BHOS7 отправились в город Кутаиси в Грузии, чтобы представлять Азербайджан на полуфинальном этапе 47-го Международного студенческого чемпионата по программированию - ICPC и Открытом чемпионате Южного Кавказа (в командном и индивидуальном форматах).

Полуфинальный этап ICPC и Открытый чемпионат Южного Кавказа пройдут с 5 по 10 декабря.

Перед отбытием команд в Грузию ректор Эльмар Гасымов пообедал с этими студентами.