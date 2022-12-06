ИВ Баку возглавляет рейтинг по решению проблем в рамках заявок на онлайн-платформе Enezaret (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Рейтинг по решенным проблем в рамках заявок, зарегистрированных на онлайн-платформе общественного контроля, возглавляет ИВ города Баку.
Как передает во вторник Trend, об этом сказал представитель компании MG Consulting Гамлет Бабаев в ходе круглого стола, посвященного итогам работы в рамках проекта онлайн-платформы общественного контроля (www.enezaret.az).
По его словам, тройку лидеров замыкают ОАО «Азерсу» и МВД.
«На сегодня общее количество обращений в ИВ города Баку в рамках онлайн-платформы составляет 373, из которых 265 уже удовлетворены», - сказал он.
Бабаев добавил, что общее количество обращений в ОАО «Азерсу» в рамках онлайн-платформы составляет 237.
Отметим, что общее количество обращений на сегодняшний день в рамках проекта онлайн-платформы общественного контроля в Азербайджане составило 4 789.
Онлайн-платформа общественного контроля - это пилотный проект,
реализованный в партнерстве с Национальной платформой открытого
правительства в рамках проекта "Гражданское общество за
прозрачность" (ECSOFT) Агентства США по международному развитию
(USAID).
Целью данной платформы является получение информации от граждан с видео- и фотосвидетельствами по определенным вопросам, представляющим общественный интерес (дороги, инфраструктура, благоустройство территории и т. д.), и достижение их решения в соответствующих государственных органах.