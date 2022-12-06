Организация автобусных полос может решить проблемы с пробками - Маис Агаев (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Организация автобусных полос может решить проблемы с пробками.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на пресс-конференции сказал пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.

Он отметил, что в результате обсуждений, проведенных 3 октября под председательством премьер-министра Али Асадова, был разработан План мероприятий по устранению пробок в Баку и поставлен ряд задач перед структурами.

"В основном это связано с регулированием деятельности общественного транспорта в Баку, повышением пропускной способности дорог и эффективности общественного транспорта, а точнее с организацией дополнительных полос для движения автобусов на улицах и проспектах, по которым проходит маршрутная линия 7А. Перегрузки в транспортной системе Баку в последние месяцы, задержки в движении автобусов приводят к изменению приоритетов в городском транспорте. Основным вопросом устойчивой городской мобильности является организация автобусных полос", - сказал Агаев.

(Перевод: Нубар Кулузаде)