Более 70% автомобилей в Азербайджане приходятся на столицу (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Всего в Азербайджане около 1 миллиона 700 тысяч автомобилей, более 70 процентов из которых приходятся на Баку.

Об этом, как сообщает Trend, сказал на пресс-конференции во вторник главный инспектор Управления Государственной дорожной полиции Баку майор полиции Араз Аскерли.

По его словам, наибольшее количество нарушений в сфере транспорта на территории столицы связано с остановками и стоянками, среди которых парковка на тротуарах, пешеходных дорожках, автобусных остановках.

"До сих пор нет должного ответственного отношения в том, что касается автобусных полос. Эти нарушения выявляются с помощью камер видеонаблюдения. С января в Баку составлено более 40 тысяч протоколов по статье 327.1 Кодекса об административных правонарушениях, за нарушение требований дорожного знака”, - сказал Аскерли.

(Перевод: Нубар Кулузаде)