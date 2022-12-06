Продолжается следствие по делу о суициде, совершенном азербайджанским военнослужащим (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В военную прокуратуру Кяльбаджарского района поступила информация о том, что 5 декабря 2022 года военнослужащий №-ской воинской части министерства обороны Азербайджана, рядовой Азимамедов Нахид Махир оглу покончил с собой выстрелом из огнестрельного оружия.

Как сообщает во вторник Trend, на основании поступившей информации сотрудники военной прокуратуры Кяльбаджарского района провели осмотр места происшествия и тела, изъяли в качестве вещественных доказательств предметы, имеющие отношение к делу, произвели другие необходимые действия.

По данному факту в военной прокуратуре Кяльбаджарского района возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) УК АР, допрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы и проведены другие необходимые следственные действия.

Следствие продолжается.

(Перевод: Фидан Мустафаева)