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14 человек госпитализированы из-за отравления дымом в результате пожара в Академии ГПС в Баку (Дополнено)

Общество Материалы 6 декабря 2022 18:31 (UTC +04:00)

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БАКУ /Trend/ - 14 человек госпитализированы из-за отравления дымом в результате пожара, произошедшего в здании Академии Госпогранслужбы Азербайджана, сообщает во вторник Trend со ссылкой на TƏBİB.

Согласно информации, на территорию были привлечены 10 врачебных бригад Бакинской станции скорой и неотложной медицинской помощи, подведомственной Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB). 14 человек были госпитализированы из-за отравления дымом.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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